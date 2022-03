Zuliefermesse ZOW wird vorerst ausgesetzt

Die Koelnmesse GmbH will die zuletzt im Februar 2020 durchgeführte Zuliefermesse ZOW in Bad Salzuflen vorerst nicht weiterführen und sich auf die Kölner Interzum konzentrieren. Die Anfang Dezember von dem ursprünglich geplanten Termin im Februar auf den 3. bis 5. Mai verschobene ZOW-Veranstaltung wurde abgesagt.



Nach Aussage der Koelnmesse gibt es für die ZOW, die im Jahr 2018 übernommen worden war und eigentlich im Zweijahresrhythmus stattfinden sollte, aufgrund der in den letzten zwei Jahren eingetretenen Veränderungen derzeit keine tragfähige Basis. Darüber hinaus habe sich die Branche zunehmend auf die Interzum als Weltleitmesse und auch als zentrale deutsche Plattform fokussiert.



Die nächste Interzum wird nach der Absage der im Mai 2021 geplanten Veranstaltung turnusgemäß im Mai 2023 stattfinden. Für die Interzum-freien Jahre, die eigentlich mit der ZOW belegt werden sollten, prüft die Koelnmesse nach Aussage von Matthias Pollmann, der als Geschäftsbereichsleiter die Möbel- und Möbelzuliefermessen verantwortet, mögliche neue Formate.