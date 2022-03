PEFC schließt Holz aus Russland/Weißrussland aus

Holz, Holzprodukte, Zellstoff und Papier aus Russland und Weißrussland werden seit gestern als „Konfliktholz“ eingestuft und dürfen daher nicht mehr für PEFC-zertifizierte Produkte verwendet werden. Diese zunächst für sechs Monate geltende Klarstellung ist das Ergebnis einer außerordentlichen Sitzung des Vorstands von PEFC International, in der die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf das PEFC-System, PEFC-zertifizierte Waldbesitzer und Unternehmen der PEFC-Chain of Custody diskutiert wurden. Mit der Einstufung russischer und weißrussischer Holzlieferungen als Konfliktholz hat der PEFC-Vorstand auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete Resolution zu der militärischen Aggression Russlands und zur Beteiligung Weißrusslands reagiert.



Laut dem Chain of Custody-Standard der PEFC gilt Holz, das von einer in einen bewaffneten Konflikt verwickelten zivilen Organisation oder von bewaffneten Gruppen gehandelt wird, als Konfliktholz.