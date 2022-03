OBI-Gruppe stellt Geschäftstätigkeit in Russland ein

Die OBI-Gruppe stellt ihre Geschäftstätigkeit in Russland ein. Laut einer aktuellen Mitteilung hat der Krieg in der Ukraine bereits jetzt unvorhersehbare Folgen auf die Aktivitäten des Baumarktkonzerns; Details dazu nannte OBI nicht.



In den russischen Markt eingetreten war die OBI-Gruppe 2003 mit zwei Filialen in Moskau. Aktuell gibt es in dem Land 27 Standorte, an denen insgesamt rund 4.900 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig sind. Insgesamt ist die OBI-Gruppe derzeit in elf europäischen Ländern aktiv. Außerhalb des DACH-Raumes und Russlands gibt es noch Filialen in Italien sowie in verschiedenen osteuropäischen Märkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei, Slownien, Ungarn und Bosnien.