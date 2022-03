Miele stoppt Hausgeräte-Lieferungen nach Russland

Die Miele-Gruppe hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine die Lieferung von Hausgeräten nach Russland mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Ausgenommen davon sind Produkte für die medizinische Versorgung, sofern diese nicht ebenfalls von den verhängten EU-Sanktionen betroffen sind. Die unternehmenseigenen Filialen in Russland und der russische Miele-Onlineshop sind bereits seit vergangener Woche geschlossen und die geplanten Investitionen in den Markt eingefroren. Die Arbeitsplätze der 230 russischen Mitarbeiter und deren Bezahlung sollen für mindestens sechs Monate erhalten bzw. sichergestellt werden.



Miele ist sowohl in Russland als auch in der Ukraine mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft vertreten. In der Ukraine waren bislang 54 Mitarbeiter für Miele tätig.