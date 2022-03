Home24 plant Marktplatz für Dritthändler

Der Onlinemöbelhändler Home24 will einen Marktplatz für Dritthändler einführen. Damit soll das Sortiment erweitert und bestehende Lücken geschlossen werden. In Deutschland ist der Start für Sommer 2022 geplant. Die anderen europäischen Märkte sollen sukzessive ab 2023 folgen. Für den Aufbau des Marktplatzes ist Tobias van der Linden, Vice President Commercial Growth, verantwortlich, der seit Ende 2021 für Home24 tätig ist. Zuvor war er bei Amazon als Head of New Vendor Management für einen Großteil des Lieferantenneugeschäfts in Deutschland zuständig. Um das Dritthändlerangebot in den bestehenden Home24-Onlineshop zu integrieren ,arbeitet das Unternehmen mit dem E-Commerce-Softwareunternehmen Mirakl zusammen.



Neben Deutschland ist Home24 noch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Italien und damit in insgesamt sieben europäischen Ländern aktiv.