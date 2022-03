Häcker hat Produktion in Werk 2 wieder hochgefahren

Der Küchenmöbelhersteller Häcker musste die Produktion im Werk 2 in Rödinghausen aufgrund mehrerer Corona-Fälle in den vergangenen Tagen kurzfristig aussetzen. Die Maßnahme konnte heute wieder aufgehoben werden. Ein Teil der Fertigungsschritte wurde an die anderen Standorte verlagert, die von dem Corona-Ausbruch nicht betroffen waren.



Insgesamt betreibt Häcker fünf Werke, davon vier am Unternehmenssitz in Rödinghausen. Seit August 2020 gibt es außerdem noch Werk 5 in Ostercappeln-Venne.