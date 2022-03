FSC setzt Zertifikate für Russland und Weißrussland aus

Solange die bewaffnete Gewalt in der Ukraine andauert, dürfen Holz und forstwirtschaftliche Erzeugnisse aus Russland und Weißrussland weder in FSC-Produkten verwendet noch als FSC-zertifiziert verkauft werden. Dies hat der Vorstand von FSC International heute nach Analyse der möglichen Auswirkungen eines Entzugs der FSC-Zertifizierung beschlossen. Diese Entscheidung tritt innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung der überarbeiteten Risikobewertungen für kontrolliertes Holz in Kraft. FSC wird die Situation weiterhin genau beobachten und ist gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Integrität seines Systems zu schützen.



Um den Schutzstatus für Wälder in Russland weiterhin zu erhalten, wird der FSC den Inhabern von Waldbewirtschaftungszertifikaten in Russland die Möglichkeit einräumen, ihre FSC-Zertifizierung für die Waldbewirtschaftung beizubehalten. Es wird jedoch keine Erlaubnis erteilt, FSC-zertifiziertes Holz zu handeln oder zu verkaufen.



Bereits in der vergangenen Woche hatte der Accreditation Services International (ASI) angekündigt, die Akkreditierung in Weißrussland zu beenden. Begründet wurde der Schritt damit, dass die Kernarbeitsnormen des FSC nicht eingehalten werden und die Sicherheit der an den Audits beteiligten Personen gefährdet ist.