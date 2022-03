EUWID special fasst aktuelle Entwicklungen zusammen

Die heute erschienene Ausgabe des englischsprachigen „EUWID Special: Wood-Based Panels“ befasst sich mit zwei Problemfeldern. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Holz- und Möbelbranche waren bereits in den vergangenen zwei Jahren ein Schwerpunkt. Jetzt haben der russische Einmarsch in die Ukraine und die daraufhin von westlichen Staaten verhängten Sanktionen im osteuropäischen Raum für noch größere Verwerfungen gesorgt. Die neue Ausgabe des EUWID special greift in diesem Zusammenhang mehrere Aspekte auf, unter anderem die Auswirkungen auf die Holzwerkstoffproduktion und auf laufende Investitionsprojekte.



Weitere Themen der Sonderausgabe sind ein Überblick über den Maschinen- und Anlagenbau, Veränderungen bei Harzherstellern, die neuesten Produktions- und Absatzzahlen aus den internationalen Holzwerkstoffmärkten sowie aktuelle Entwicklungen in der Möbel- und Bodenbelagsindustrie.



EUWID-Abonennten erhalten die neue Sonderausgabe per Post. Das komplette Magazin kann auch als pdf von der deutschsprachigen und der englischsprachigen EUWID-Homepage abgerufen werden. Adressaten sind in erster Linie Unternehmen aus der Holzwerkstoffindustrie, der Oberflächenbranche, dem Anlagenbau sowie aus angrenzenden Bereichen.