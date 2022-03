Behelfsunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine

Als Reaktion auf die inzwischen auch schon bis nach Deutschland reichenden Fluchtbewegungen aus der Ukraine hat die Deutsche Messe AG in der Halle 27 auf dem Messegelände in Hannover-Laatzen eine Behelfsunterkunft eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hannover wurden dort zunächst Unterkunftsmöglich-keiten für rund 800 Flüchtlinge geschaffen. In einem nächsten Schritt sind weitere 400 Plätze geplant.