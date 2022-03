Baumarktkette Hellweg listet alle russischen Produkte aus

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat die Baumarktkette Hellweg alle aus Russland bezogenen DIY-Produkte aus dem Programm genommen. Das Unternehmen betreibt derzeit 95 Märkte in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus werden über die Dortmunder Hellweg-Zentrale auch 53 Bau- und Gartenmärkte von BayWa in Süddeutschland betreut. Im Gegensatz zu anderen Baumarktketten hat Hellweg keine direkten Aktivitäten auf dem russischen Markt.