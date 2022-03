Auch Jysk hat Verkauf in Russland ausgesetzt

Der dänische Jysk-Konzern hat den Verkauf in Russland vorerst eingestellt. Das Unternehmen betreibt dort 13 Filialen. Wie Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director von Jysk, gegenüber der dänischen Wirtschaftszeitung Finans mitgeteilt hat, sind bereits am Freitag alle 86 Standorte in der Ukraine geschlossen worden. Am Montag hat das Unternehmen allerdings vier Filialen im Westen des Landes aufgrund der dort ankommenden Flüchtlinge wieder geöffnet.