Architekturwerkstatt in Löhne wird um 1.300 m² erweitert

Die 2019 eröffnete Architekturwerkstatt in Löhne wird noch in diesem Jahr um eine knapp 1.300 m² große Halle erweitert. Der neue Komplex wird unmittelbar an das bestehende Dauerausstellungszentrum angrenzen, das damit künftig über eine Gesamtfläche von rund 4.000 m² verfügen wird.



Initiator der Architekturwerkstatt war der Küchenhersteller Leicht. Neben Leicht sind aktuell außerdem die beiden Hausgerätehersteller Liebherr und V-Zug sowie der Armaturenhersteller Gessi und der Oberflächenhersteller Inalco am Standort vertreten.



Neu hinzukommen werden der niederländische Arbeitsplattenhersteller Dekker sowie die beiden Outdoorküchenhersteller BBqtion by Village Garden und out4kitchen mayr+mayr. Gespräche mit einem weiteren Outdoorküchenhersteller und Unternehmen anderer Warengruppen werden noch geführt.