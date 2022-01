XXXLutz-Gruppe investiert 25 Mio € in Ludwigsburg

Die österreichische XXXLutz-Gruppe investiert rund 25 Mio € in den Umbau und die Erweiterung des 1990 eröffneten XXXLutz Mann Mobilia-Einrichtungshauses in Ludwigsburg. In einem ersten Bauabschnitt wird das vierstöckige Gebäude entkernt und komplett neu konzipiert. Anschließend soll mit den Arbeiten für einen Anbau begonnen werden, durch den die aktuelle Verkaufsfläche um 10.000 m² auf 24.000 m² erweitert wird. Aufgrund der geplanten Maßnahmen wird das Einrichtungshaus in Ludwigsburg Ende Januar vorübergehend schließen. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts rechnet das Unternehmen im Sommer 2022.



Während der Umbaumaßnahmen soll ein Großteil der derzeit rund 110 Mitarbeiter in den umliegenden Filialen in Fellbach, Böblingen oder Heilbronn eingesetzt werden. Nach der Wiedereröffnung soll die Zahl der Mitarbeiter um etwa 30 ausgebaut werden.