Tuindeco steigt bei weiterem deutschen Sägewerk ein

Nach der mehrheitlichen Übernahme der HMS Holzindustrie Hagenow steigt das niederländische Gartenholzhandelsunternehmen Tuindeco Group mit Bürk in Seebach/Schwarzwald bei einem zweiten Sägewerk ein. Die Mehrheitsbeteiligung an Bürk hat Turindeco am 17. Januar bekannt gegeben. Ähnlich wie beim Einstieg bei HMS will Tuindeco auch mit Bürk die Rohmaterialversorgung absichern.



Bürk ist schwerpunktmäßig auf den Einschnitt von Fichte/Tanne sowie Kiefer, Lärche und Douglasie ausgerichtet. Die Schnittholzproduktion erfolgt auf einer Gatte-Kreissägenlinie. Die neuen und gebauchten Komponenten von Linck und EWD hat Bürk 2017 im Rahmen einer umfassenden Sägewerksmodernisierung installiert. Die Einschnittkapazität gibt Bürk seitdem mit rund 50.000 fm/Jahr an. Die Schnittholztrocknung hat Bürk 2020 erweitert. Im Zuge dieser Investition wurde auch eine neue Energiezentrale mit einem Pellets betriebenen Holzvergaser installiert.