Neue Homag-Hauptverwaltung kommt in Holzbauweise

Die Homag Group AG wird die am Standort Schopfloch geplante neue Hautverwaltung in Holzbauweise errichten. Mit der Planung wurde das Stuttgarter Architekturbüro Blocher Partners beauftragt; der Zuschlag erfolgte nach einem Architektenwettbewerb im Dezember.



Die neue Hauptverwaltung soll auf rund Fläche von rund 16.500 m² Platz für 550 Arbeitsplätze bieten. Darüber hinaus werden ein neues Kundencenter und ein Mitarbeiterrestaurant errichtet. Die zwei Gebäude sollen nördlich von dem bisherigen Werksgelände entstehen, während die bisherige Hauptverwaltung in der südwestlichen Ecke platziert ist.