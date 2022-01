Mergeai übernimmt bei Sapin Nachfolge von Peters

Mit Wirkung zum 1. April wird Fabrice Mergeai Geschäftsführer der belgischen Holzeinkaufsorganisation Sapin. Er wird damit Nachfolger von Wiek Peters, der nach 35 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand gehen wird. Mergeai ist bereits seit 2014 bei Sapin und war seither in verschiedenen Positionen im Unternehmen sowie in der Muttergesellschaft Sappi Europe aktiv. Seit Anfang 2021 ist er Strategic Sourcing Manager Wood.