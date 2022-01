Lechner-Assets sollen bis Anfang März verkauft werden

Mit der Auswahl mehrerer Interessenten für weitergehende Verhandlungen geht der Mitte Dezember gestartete Verkaufsprozesses für die Assets der insolventen Unternehmen D. Lechner GmbH und Lechner Holding AG jetzt in die zweite Phase. In der ersten Phase hatte die mit der Durchführung beauftragte Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) Kontakte zu als Käufer in Frage kommenden Unternehmen aufgenommen und vorbereitende Gespräche geführt. Nach der Abgabe unverbindlicher Angebote werden den jetzt ausgewählten Investoren weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck & Partner und PwC wollen den Verkaufsprozess weiterhin so schnell wie möglich zum Abschluss bringen. Die Übertragung soll bis Anfang März erfolgen.



Das bislang noch vorläufige Insolvenzverfahren soll wie geplant am kommenden Dienstag eröffnet werden. Der Geschäftsbetrieb wird weiterhin planmäßig fortgeführt.