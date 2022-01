Küchen-Kompetenz-Tage in Rheinbach abgesagt

Die beiden Schwesterverbände Alliance und Der Küchenring sowie KüchenTreff haben die für März geplanten Küchen-Kompetenz-Tage abgesagt. Die Spezialmesse für Küchen, Elektrogeräte, Spülen und Zubehör findet normalerweise im Zweijahresrhythmus im Messezentrum in Rheinbach statt. Bereits 2020 hatte die Veranstaltung Corona-bedingt kurzfristig storniert werden müssen.



In diesem Jahr hätte sich erstmals auch KüchenTreff an den Küchen-Kompetenz-Tagen beteiligt. Die Kooperation im Einkauf der drei Verbundgruppen besteht seit Anfang März 2020. Zusammen vertreten Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff die Interessen von rund 1.300 Mitgliedsunternehmen aus dem Küchen- und Möbelfachhandel.