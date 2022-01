Ikea will Preise weltweit um durchschnittlich 9 % anheben

Die Preise für Ikea-Produkte sollen 2022 weltweit um durchschnittlich 9 % steigen. Mit den geplanten Preisaufschlägen reagiert Ikea auf die weiterhin steigenden Kosten in der Logistik und im Vorproduktbereich. Nach Angaben der Ingka Group sind diese Kostensteigerungen in Nordamerika und Europa am höchsten ausgefallen. Da eine kurzfristige Entspannung nicht in Sicht ist, sollen Teile der Kosten nun an die Kunden weitergegeben werden. Sollten die Einkaufspreise wieder sinken, will Ikea die eigenen Preise entsprechend nach unten korrigieren.



Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Ingka Group die Preise für Ikea-Produkte nach eigenen Angaben stabil gehalten. Dabei sind dem größten Ikea-Franchisenehmer Inter Ikea Group zusätzliche Kosten in Höhe von 250 Mio € in Zusammenhang mit Störungen in der Lieferkette entstanden. Die Ingka Group geht davon aus, dass sich die angespannte Versorgungs- und Kostensituation bis weit in das Jahr 2022 fortsetzen wird.