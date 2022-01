Haier Europe: Neuer CCO Rey übernimmt Vertriebsleitung

Haier Europe hat Jean Pascal Rey zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. In der neuen Position ist Rey ab sofort für die gesamte europäische Vertriebsorganisation des chinesischen Hausgeräteherstellers verantwortlich und berichtet direkt an Yannick Fierling, CEO von Haier Europe.



In der Vergangenheit war Rey unter anderem für die Hausgerätehersteller Philips Domestic Appliances sowie für Whirpool tätig. Zuletzt war er als Executive Vice President Sales bei dem französischen Rolladen- und Sonnenschutzanbieter Somfy Group beschäftigt.