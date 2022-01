GreCon-Brandschutzsymposium rückt in den Juli

Die Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG muss das vom 30. März bis 1. April in Berlin geplante GreCon-Brandschutzsymposium aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Krise zum dritten Mal verschieben. Als neuer Termin ist der 4. bis 6. Juli vorgesehen. Der Veranstaltungsort im Hotel nhow bleibt gleich; die eigentlich für den 30. März geplante Abendveranstaltung konnte ebenfalls in der vorgesehenen Form auf dem 4. Juli verlegt werden. Das Vortragsprogramm, das sich in sechs Blöcke mit insgesamt 15 Präsentationen untergliedert, soll ebenfalls so weit wie möglich übernommen werden. Die erforderlichen Gespräche mit den Referenten werden bereits geführt.



Das inzwischen alle vier Jahre durchgeführte Brandschutzsymposium hatte zuletzt im Frühjahr 2016 stattgefunden. Die für das Frühjahr 2020 geplante Veranstaltung musste dann zuerst auf das Frühjahr 2021 und dann nochmals um ein Jahr auf Ende März 2022 verschoben werden. Das jetzt nochmals auf Anfang Juli verlegte 12. Brandschutzsymposium steht unter dem Thema „Sicherheit vor Staubbränden und Staubexplosionen in der Industrie“.