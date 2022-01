FEP erwartet Anstieg des Parkettverbrauchs um 5,8 %

Die insgesamt gute Nachfrage nach Parkett in Europa hat nach Schätzungen der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) im vergangenen Jahr zu einem Verbrauchsanstieg von 5,8 % geführt. In der vergangenen Woche hat sich der Board of Directors des Verbands in einem Online-Meeting über die Marktentwicklung ausgetauscht und vorläufige Zahlen vorgelegt. Demnach konnte vor allem im ersten Halbjahr 2021 ein deutlicher Anstieg der Verbrauchsmengen verzeichnet werden. Im zweiten Halbjahr hat sich das Wachstum verlangsamt.



Zu den Ländern mit den größten Steigerungsraten gehören Italien und Frankreich, in denen der Parkettverbrauch wegen der Corona-Krise im Jahr 2020 Jahr allerdings zurückgegangen war. Andere Länder waren 2020 besser durch die Krise gekommen und haben 2021 deshalb nur noch moderate Zuwächse verzeichnet. Hierzu gehören unter anderem Deutschland, Österreich, Spanien und der skandinavische Raum.



Die finalen Zahlen zum Parkettverbrauch und zur Parkettproduktion werden bei der FEP-Jahrestagung, die Mitte Juni in Hamburg stattfinden soll, veröffentlicht.