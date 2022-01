Erste Absagen für die Fensterbau/Frontale im Juli

Nach der Verschiebung der Messe Fensterbau/Frontale auf Mitte Juli haben einige Unternehmen inzwischen die Teilnahme an diesem Termin abgesagt. Gestern Abend hat die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (FTT) darüber informiert, dass Sie trotz der bereits fortgeschrittenen Messeplanungen nicht ausstellen wird. Als Grund nannte das Unternehmen der an dem Juli-Termin voraussichtlich zu geringe Kundenbesuch. Roto Frank hatte für die Märzveranstaltung einen Stand gebucht.



Der Kunststofffenster-Profilhersteller Veka wird mit seiner Tochtergesellschaft Gealan Fenster-Systeme laut einer ebenfalls gestern veröffentlichten Mitteilung bei seiner Absage bleiben. Im Dezember hatten die beiden Unternehmen bereits signalisiert, dass sie im laufenden Jahr auf die Fensterbau/Frontale verzichten werden.



Bereits am Montag hatte der Fenster- und Türenprofilhersteller Profine sein Fernbleiben erklärt. Auch Profine begründet seinen Schritt mit dem ungünstigen Termin im Sommer. Außerdem plant Profine für das 125-jährige Jubiläum seiner Marke „Kömmerling“ im Juni eine große Kundenveranstaltung mit Hausmesse in Pirmasens. Ebenfalls bereits abgesagt hat der auf Aluminium-Systemlösungen für Fenster, Türen, Fassaden und Rollläden ausgerichtete Hersteller Heroal.



Die Verschiebung der Fensterbau/Frontale, die als Doppelmesse mit der Holz-Handwerk ausgerichtet wird, wurde Mitte Januar bekannt gegeben. Kurz vor Weihnachten hatte der Veranstalter NürnbergMesse eine Umfrage gestartet, in der sich die Mehrheit der Aussteller im Hinblick auf die sich wieder zuspitzende Corona-Krise für einen späteren Termin ausgesprochen hatte.