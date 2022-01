Deutscher Bundestag nimmt Holz-Modulbau in Betrieb

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat für den Deutschen Bundestag in Berlin Mitte auf einem als Luisenblock West bezeichneten Gelände im Verlauf der letzten eineinhalb Jahre ein neues Bürogebäude in Holz-Modulbauweise errichtet. Mit den Planungen wurde im Mai 2020 begonnen, Baubeginn war im Oktober 2020.



Auf dem rund 7.600 m² großen Grundstück sind auf sieben Stockwerken rund 400 Büros mit einer Nutzfläche von rund 9.200 m² entstanden, die im Dezember bezogen werden konnten. Das Investitionsvolumen wurde mit rund 70 Mio € angegeben. Das Gebäude wurde nach Plänen des Architekturbüros Sauerbruch Hutton Gesellschaft von Architekten mbH von den Generalunternehmern Kaufmann Bausysteme und Primus developments nahezu vollständig aus vorgefertigten Holzmodulen errichtet. Nur im Erdgeschoss wurden Stahlbetonfertigteilen eingesetzt. Die eigentlichen Büros setzen sich aus 3,20 x 6,75 m Holzmodulen zusammen, die in dem Berliner Werk von Kaufmann Bausysteme vorgefertigt wurden. In der Fassade wurden Holz-Aluminium-Fenster verbaut. Insgesamt wurden in dem neuen Bundestagsgebäude rund 2.500 m³ Holz verbaut.