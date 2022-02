Weinig-Tochter Raimann hat neuen Standort bezogen

Die Weinig-Tochter Raimann Holzoptimierung ist im Januar planmäßig von Freiburg-Hochdorf ins 17 km entfernte Malterdingen umgezogen. Der neue Firmensitz hat eine vergleichbare Größe, wurde vor dem Einzug grundlegend renoviert und mit einem modernen Lager sowie neuen Softwaretools ausgestattet. Einzelne Produktionsbereiche, wie die Bandsägen-Montage, haben in Malterdingen eine eigene Linie bekommen. Darüber hinaus plant Reimann zahlreiche Neueinstellungen, vor allem im Bereich der Elektrowerkstatt, der Elektroinstallation und der Montage.



Ursprünglich hatte Weinig 2020 angekündigt, den Standort der Tochtergesellschaft in Freiburg schließen und sämtliche Aktivitäten im Bereich Zuschnitttechnik bei Weinig Dimter in Illertissen konzentrieren zu wollen. In den darauffolgenden Monaten hatten sich dann der Weinig-Vorstand und die Raimann-Geschäftsführung zusammen mit der rund 80-köpfigen Belegschaft bis Mitte 2021 auf ein tragfähiges Konzept verständigt, mit dem der Standort im Raum Freiburg langfristig gesichert werden konnte.