Verbände und Iwofurn starten Initiative Moebel Digit@l

Der VDM, der Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM), der Mittelstandsverbund ZGV und das Softwareunternehmen Iwofurn haben mit „Moebel Digit@l“ eine offene Wissensplattform zum Thema Digitalisierung entwickelt. Ab heute stehen auf moebeldigital.de Informationen zu digital gestützten Prozessen in der Einrichtungsbranche zur Verfügung. Das Portal soll künftig durch Beiträge von Branchenvertretern zu einer kollaborativ erstellten Wissensplattform ausgebaut werden. Der Austausch unter Marktteilnehmern soll unter anderem über die Veröffentlichung von Best Practice-Fällen gefördert werden. Zudem sollen Leistungspakete vorgestellt werden, die in Kombination mit öffentlichen Förderprogrammen die Entwicklung, Umsetzung und den Ausbau von Digitalisierungsstrategien in den Unternehmen unterstützen.



Laut den Intitiatoren stellt die Digitalisierung gerade für kleine und mittelständische Unternehmen eine Herausforderung dar. Sie sei aber vor dem Hintergrund des zunehmenden Onlinegeschäfts im Einrichtungsbereich entscheidend für das Fortbestehen von Betrieben und biete außerdem Vorteile, wie zum Beispiel neue Absatzwege, Kosteneinsparungspotenziale und liquiditätsneutrale Erweiterungsmöglichkeiten des Produktportfolios. Außerdem gehen die Verbände davon aus, dass zukünftige Hersteller-Händler-Beziehungen digitale Mindeststandards voraussetzen werden.