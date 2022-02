Streichung von Hermes-Bürgschaften trifft Maschinenbau

Als Teil der Sanktionen gegen Russland hat die deutsche Bundesregierung heute Morgen die Bewilligung von Hermes-Bürgschaften und von Investitionsgarantien für Russland vorerst ausgesetzt. Mit diesen Hermes-Bürgschaften werden Exporte deutscher Unternehmen in Länder mit erhöhtem Zahlungsausfall-Risiko abgesichert. Genutzt werden die Bürgschaften unter anderem auch von den Herstellern von Holzbearbeitungsmaschi-nen. Die jetzt erfolgte Aussetzung könnte die ohnehin schon problematische Finanzierung von Investitionen in der russischen Holz- und Holzwerkstoffindustrie weiter erschweren.



Der russische Einmarsch in die Ukraine hat sich zudem auch auf die Umsetzung von dort laufenden Investitionsprojekten ausgewirkt. Deutsche Holzbearbeitungsmaschinenhersteller haben zum Teil bereits Montage- oder Inbetriebnahmepersonal abgezogen. Darüber hinaus kommt es zu Beeinträchtigungen bei LKW-Transporten.