Meble Polska in Posen wird in den Mai verlegt

Die ursprünglich vom 22. bis 25. Februar geplante Möbel-Ordermesse Meble Polska in Posen wird auf Mai verschoben. Der exakte Termin steht noch nicht fest, soll aber in Kürze bekannt gegeben werden. Mit der Verschiebung kommt der Veranstalter MTP Group der Bitte von Ausstellern und Besuchern nach, die sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation für eine Verlegung ausgesprochen hatten.



Bereits 2021 war die Meble Polska zunächst von Ende Februar auf Ende Mai verschoben worden. Aufgrund von Reisebeschränkungen musste die Messe schließlich aber als reine Onlineveranstaltung abgehalten werden. An der letzten Präsenzveranstaltung vom 25. bis 28. Februar 2020 hatten sich rund 500 Marken und Unternehmen aus 13 Ländern beteiligt.