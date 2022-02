Home24 eröffnet in Genf zweite Filiale in der Schweiz

Der Onlinemöbelhändler Home24 eröffnet morgen seinen zweiten Showroom in der Schweiz. Mit dem neuen Standort im Zentrum von Genf ist das Unternehmen erstmals auch im französischsprachigen Raum stationär vertreten. In der Rue de la Tour-Maîtresse werden auf einer Fläche von rund 350 m² verteilt auf zwei Ebenen ausgewählte Produkte aus dem Home24-Sortiment präsentiert. Außerdem haben Kunden die Möglichkeit, sich vor Ort unter anderem auch mithilfe von 3D-Plänen beraten zu lassen. Bestellungen können entweder direkt in der Filiale oder zu einem späteren Zeitpunkt online aufgegeben werden.



Laut Home24-CEO Marc Appelhoff reagiert das Unternehmen mit der Filiale in Genf auf die anhaltend hohe Nachfrage in der Schweiz. Den Showroom in Zürich gibt es bereits seit 2018.



In Deutschland bestehen aktuell acht Home24-Filialen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart. Außerdem gibt es mit Wien noch einen stationären Standort in Österreich.