Fenster- und Türenkolloquium in den Herbst verschoben

Das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) hat das am 3. März geplante 13. Fenster- und Türenkolloquium abgesagt. In einer gestern veröffentlichten Mitteilung begründet das IHD die Entscheidung mit den aktuellen Infektionszahlen bzw. der sächsischen Corona-Schutzverordnung, durch die eine Präsenzveranstaltung derzeit nicht durchführbar sei. Das Kolloquium soll voraussichtlich im Oktober nachgeholt werden.



Die Veranstaltung sollte in einem hybriden Format mit einer begrenzten Anzahl an Präsenzteilnehmern durchgeführt werden. Das Programm war Ende November 2021 veröffentlicht worden und hatte in erster Linie Praxisthemen wie wärmereflektierende Holzbeschichtungen im Außenbereich, Restaurierung von historischen Fenstern und Tauglichkeit und Innovationen von Kaschierfolie für Fensterprofile beinhaltet. Laut IHD wird es für den neuen Termin im Herbst ein überarbeitetes Programm geben.