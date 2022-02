Brandschaden in Kärntner Stora Enso-Werk

Gestern Morgen ist es in dem Säge- und Hobelwerk von Stora Enso in Bad St. Leonhard/Kärnten zu einem Brand mit voraussichtlichem hohem Sachschaden gekommen. Laut österreichischer Medien will der Konzern heute weitere Angaben zu dem Schaden und ersten Schätzungen über die Höhe machen.



Als Brandursache haben sich zwischenzeitlich Hinweise auf einen technischen Defekt verdichtet. Das Feuer ist im Bereich eines Förderbandes zum Spänehochsilo der Hobelhalle ausgebrochen und hat im weiteren Verlauf auf die darunter befindlichen Trockenkammern übergegriffen. Die Löscharbeiten haben mehrere Stunden angedauert.