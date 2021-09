Vierhaus-Gruppe übernimmt Alno-Marke und Immobilien

Knapp zwei Wochen nach der Entscheidung über die Einstellung des Geschäftsbetriebs bei den verbundenen Unternehmen Neue Alno GmbH und BBT Bodensee Bauteile GmbH hat der Sachwalter Dr. Holger Leichtle von der Wirtschaftskanzlei Görg die Alno-Markenrechte und die Betriebsgrundstücke am Standort Pfullendorf an ein Unternehmen der Vierhaus-Gruppe verkauft.



Parallel dazu konnte eine Transfergesellschaft für die bei den beiden Unternehmen noch beschäftigten 230 Mitarbeiter eingerichtet werden. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung haben bereits rund 95 % der Mitarbeiter das Angebot zum Wechsel in die Transfergesellschaft angenommen. Die Finanzierung der Transfergesellschaft konnte unter anderem durch zusätzliche Mittel des bisherigen Alno-Gesellschafters Riverrock sichergestellt werden.



Die von Arndt Vierhaus über die Excellentia Möbel Handeslagentur GmbH geleitete Vierhaus-Gruppe ist bislang vor allem auf Tischmöbel ausgerichtet. Zu der Gruppe gehören unter anderem der im Januar 2012 aus einem Insolvenzverfahren übernommene Couchtischhersteller Eve Collection GmbH und die auf maßgefertigte Tischsysteme für die Möbel- und Caravanindustrie spezialisierte Ilse Technik GmbH & Co. KG. Die Produktion erfolgt am Standort Uslar.