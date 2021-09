TH Rosenheim: Küppersbusch übernimmt Lehrbereich

Zum Wintersemester 2021/2022 übernimmt Prof. Dr.-Ing. Daniel Küppersbusch den Lehrbereich „Bauprozessmanagement und digitales Bauen“ an der Fakultät für Holztechnik und Bau der Technischen Hochschule Rosenheim. Als seine Forschungsschwerpunkte nennt Küppersbusch die Themen Digitalisierung im Bauwesen/Digitales Bauen, BIM (Building Information Modeling) und Lean Construction.



Vor seinem Wechsel an die TH Rosenheim war Küppersbusch Leiter Lean Management bei der Heinrich Schmid Systemhaus. Davor war er mehrere Jahre in verschiedenen Funktionen für Unternehmen der Wolff & Müller Holding tätig.