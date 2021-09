Ikea hat zwei neue Standorte in Österreich eröffnet

Ikea hat gestern sein österreichweit zweites Planungsstudio offiziell in Betrieb genommen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen den 2016 im Einkaufszentrum Traisenpark in St. Pölten eröffneten Kompakt-Store umgebaut. Mit den Maßnahmen hatte Ikea Ende Juli begonnen. Der Standort war während der gesamten Neugestaltungsphase geöffnet. Das jetzige Planungsstudio konzentriert sich auf Küchen sowie Stauraumlösungen für den Wohn- und Schlafbereich und ist mit rund 800 m² in etwa nur noch halb so groß wie der bisherige Kompakt-Store. Anders als bislang wird es in St. Pölten künftig auch keine Mitnahmeprodukte mehr geben. Das gesamte Sortiment kann aber weiterhin vor Ort bestellt werden. Die Ware wird dann je nach Wunsch direkt zum Kunden nach Hause oder in eine der österreichweit derzeit acht Abholstationen geliefert.



Das erste Planungsstudio in Österreich hatte Ikea im November 2020 in Dornbirn eröffnet. Neben den Abholstationen und Planungsstudios gibt es in Österreich außerdem noch acht Einrichtungshäuser sowie zwei Logistikzentren. Nach einer rund zweijährigen Bauzeit war am 26. August der neue City Store am Wiener Westbahnhof hinzugekommen. An dem Standort setzt der Konzern ein neuartiges Konzept um, das auf die Mobilitätsgewohnheiten der Kunden in Ballungsräumen ausgerichtet ist und gänzlich ohne Pkw-Verkehr auskommt. Die Gesamtinvestitionssumme belief sich auf 140 Mio €. In dem siebenstöckigen Gebäude mit begrünter Außenfassade ist auf fünf Ebenen zwar das gesamte Sortiment ausgestellt, mitnehmen kann der Kunde allerdings nur etwa 3.000 leicht transportierbare Produkte. Alle anderen Artikel werden entweder direkt nach Hause geliefert oder können per Click & Collect zum Abholen bestellt werden. Eine Selbstbedienungshalle gibt es an dem Standort nicht.