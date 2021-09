Drax startet Bau des zweiten Satelliten-Pelletwerks

Der britische Energiekonzern Drax Group wird das zweite von insgesamt drei für den US-Bundesstaat Arkansas angekündigte 40.000 t-Pelletwerken in Russellville/Pope County bauen. Wie der Konzern Ende vergangener Woche mitgeteilt hat, wurden mit den Tiefbauarbeiten bereits begonnen. Die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant. Auch das zweite Pelletwerk in Arkansas entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Sägewerk von West Fraser Timber. Das Sägewerk hat eine Kapazität von etwa 160 Mio bdft/Jahr und war von West Fraser Timber im April 2014 von der Bibler Brothers Lumber LLC übernommen worden.



Vor rund vier Monaten hat Drax in Arkansas den Bau des ersten Pelletwerks am Standort Leola/Gran Counts in Nachbarschaft zu dem West Fraser Timber-Sägewerk Leola gestartet. Das Werk soll bereits zum Ende dieses Jahres den Betrieb aufnehmen.