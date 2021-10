Zwei neue Mitglieder in der Egger-Gruppenleitung

Mit dem Beginn des Geschäftsjahres 2022/2023 wird die Egger-Gruppe die bislang dreiköpfige Gruppenleitung um eine Position erweitern. Zudem wird Walter Schiegl, der seit über 20 Jahren die Bereiche Technik, Produktion und Einkauf leitet, zum 1. September 2022 in den Aufsichtsrat wechseln. Sein Nachfolger in der Gruppenleitung wird Hannes Mitterweissacher, der bislang in der Division Decorative Products Mitte für Produktion und Technik verantwortlich ist.



Der bislang bei Thomas Leissing, Sprecher der Egger-Gruppenleitung, angesiedelte Bereich Logistik soll ab dem nächsten Geschäftsjahr von Frank Bölling geleitet werden. Leissing wird sich damit auf die Bereiche Finanzen und Verwaltung konzentrieren. Bölling arbeitet seit 2019 für Egger, derzeit ist er Leiter Logistik in der Division Decorative Products Ost.



Ab Mai 2022 wird sich die Egger-Gruppenleitung damit aus Leissing, dem weiterhin für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständigen Ulrich Bühler, Mittweissacher und Bölling zusammensetzen.