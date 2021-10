Haier investiert 85 Mio € in zwei neue Werke in der Türkei

Der chinesische Hausgerätehersteller Haier will den Standort Eskisehir/Türkei zum größten Produktions- und Exportzentrum des Unternehmens in Europa ausbauen. Insgesamt investiert Haier dort 85 Mio € in zwei neue Werke für die Produktion von Wäschetrocknern und Geschirrspülern. Davon sind bereits 40 Mio € in das vor kurzem eröffnete Wäschetrocknerwerk geflossen, das mit einer Gesamtfläche von 43.000 m² auf eine Jahreskapazität von 1,5 Mio Geräten kommt. Bei Vollauslastung sollen dort rund 900 Mitarbeiter beschäftigt werden.



Weitere 45 Mio € investiert Haier in den Bau eines 35.000 m² großen Geschirrspülerwerks, das im Juni 2022 in Betrieb genommen werden soll. In dem auf eine Jahreskapazität von 1 Mio Geräte ausgelegten Werk sollen rund 700 Mitarbeiter beschäftigt werden. Von Eskisehir aus sollen künftig sowohl die europäischen als auch die globalen Märkte bedient werden. Außerdem will Haier die Lieferkette verkürzen und die Produktverfügbarkeit optimieren.



Insgesamt verfügt die Haier Group über 122 Produktionsstätten und beschäftigt weltweit rund 100.000 Mitarbeiter. Der Gruppenumsatz belief sich 2020 auf 26,5 Mrd €.