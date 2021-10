Erstmals Nadelwertholztermin in Oberösterreich

Der Waldverband Oberösterreich richtet bis 6. Dezember erstmals eine Nadelwertholzsubmission aus. Der Nadelwertholztermin wird zusätzlich zu der traditionellen Wertholzsubmission am 24. Januar 2022 durchgeführt. Für den neuen Termin wird der Waldverband das Gelände des Nasslagers in Laakirchen nutzen. Die im Januar dieses Jahres zum 19. Mal durchgeführte Wertholzsubmission bleibt dagegen auf dem Platz in St. Florian.



Auf der Nadelwertholzsubmission sollen hochwertige Erdstämme und möglichst fehlerfreie Zweitlängen submittiert werden. Der Angebotsschwerpunkt wird auf Lärche, Douglasie, Fichte und Tanne liegen. Die Holzzufuhr wird in der ersten Hälfte des Novembers durchgeführt.