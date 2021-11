Tuindeco hat HMS Holzindustrie Hagenow übernommen

Das niederländische Gartenholzhandelsunternehmen Tuindeco Group hat am 19. Oktober die bis dahin zu HMS-Holz gehörende HMS Holzindustrie Hagenow in Hagenow/Mecklenburg-Vorpommern mehrheitlich übernommen. Das nordbayerische Werk in Kleinwallstadt bleibt dagegen vollständig im Besitz der Familie Seuffert.



Mit Hilfe der eigenen Produktionsstätte will die bislang ausschließlich im Handel tätige Tuindeco Group die Versorgung mit Schnittholz und weiterverarbeiteten Holzprodukten absichern. Dementsprechend hat Tuindeco auch bereits angekündigt, das Werk in Hagenow modernisieren und die Weiterverarbeitung ausbauen zu wollen.



Das Werk in Hagenow ist mit der Spanerlinie von SAB auf den Einschnitt von Kiefer ausgerichtet. Ein nennenswerter Teil des Schnittholzes wird weiterverarbeitet. Hierfür verfügt das Werk über Trockenkammern, Hobel- und Kesseldruckimprägnieranlagen. Das anfallende Sägerestholz kann in dem 2018 in Betrieb genommenen Pelletwerk weiterverarbeitet werden. Die Produktionskapazität des Pelletwerks liegt bei rund 40.000 t ENplus A1-Pellets.