Münch Mitte November in dLv-Vorstand berufen

Konrad Münch wurde mit Wirkung zu Mitte November in den Vorstand des Deutschen Ladenbau Verbands (dLv) berufen. Münch ist geschäftsführender Gesellschafter des in Frankfurt ansässigen Ladenbauunternehmens Münch+Münch GmbH.



Damit setzt sich der dLv-Vorstand aktuell aus acht Mitgliedern zusammen. Neben Präsident Carsten Schemberg (Theodor Schemberg Einrichtungen GmbH) und dessen Stellvertreter J. Manuel von Möller (Bäro GmbH & Co. KG) gehören dem Gremium noch die regulären Mitglieder Markus Dünkelmann (Project Floors GmbH), Daniel Erhardt (Linovag Ladenbau GmbH), Martina Schwarz (CAD+T Solutions GmbH), Annabell Tenbrink (Tenbrink ProjektPlan GmbH) und Oliver Voßhenrich (POS Tuning Udo Voßhenrich GmbH & Co. KG) an.