Linck liefert Spanerlinie für neues Segezha-Sägewerk

Linck Holzverarbeitungstechnik wird für das von der russischen Segezha Group am Standort Segezha geplante, integrierte Sägewerk eine Spanerlinie mit einer Einschnittkapazität von 800.000 m³ Nadelrundholz pro Jahr liefern. Die mit 20 Boxen ausgerüstete Rundholzsortieranlage kommen von der österreichischen Springer Maschinenfabrik. Die beiden Unternehmen konnten sich bei der Anfang November beendeten Ausschreibung für die Maschinen- und Anlagenlieferung für das Sägewerk durchsetzen.



Die beim Einschnitt anfallenden Schnitthölzer sollen teilweise in dem ebenfalls am Standort geplanten, auf eine Produktionskapazität von 240.000 m³/Jahr ausgelegten Brettschichtholz (BSH)-Werk verarbeitet werden. Die anfallenden Sägeresthölzer sollen in die Produktion des geplanten Pelletswerkes mit einer Kapazität von 100.000 t/Jahr sowie in das Zellstoff- und Papierwerk fließen, das in den kommenden Jahren von derzeit rund 370.000 t auf eine Kapazität von 1,5 Mio t ausgebaut werden soll.



In dem am Standort bestehenden Sägewerk sind ebenfalls eine Rundholzsortierung von Springer, eine Spanerlinie von Linck sowie Sägegatter vom Typ 2P75 der Werkzeugmaschinenfabrik Vologda installiert.