GfMTrend-Küchenevent findet als Onlinemesse statt

Der Möbeleinkaufsverband GfMTrend hat das für den 13. und 14. November angesetzte Küchenevent kurzfristig abgesagt. Die Veranstaltung findet stattdessen als reine Onlinemesse statt. Das Küchenevent war zunächst als hybride Veranstaltung geplant. Die Onlinemesse sollten denjenigen Küchenhändlern des Verbands eine Teilnahme ermöglichen, die an der Präsenzveranstaltung nicht teilnehmen hätten können oder dürfen. Für das Präsenz-Küchenevent galt die 2G-Regel. Am 8. November wurde die Onlineküchenmesse im GfMTrend-Intranet freigeschaltet. Sie läuft noch bis zum 29. November.



Die im Convention-Center des Hotels „The Monarch" in Bad Gögging geplante Präsenzveranstaltung hat der Verband am 12. November abgesagt. Die Delegiertenversammlung und die Geschäftsführung haben diesen Schritt mit den steigenden Infektionszahlen und dem Sicherheitsrisiko für die Messebeteiligten begründet.