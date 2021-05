Orgatec Tokyo findet erstmals im April 2022 statt

Im kommenden Jahr wird es erstmals eine asiatische Ausgabe der normalerweise im Zweijahresrhythmus in Köln stattfindenden Orgatec geben. Die gemeinsam von der Koelnmesse Japan und der Japan Office & Institutional Furniture Association (JOIFA) organisierte Orgatec Tokyo ist vom 26. bis 28. April geplant. Neben den üblichen Angebotsbereichen der Orgatec wird es in Tokio auch eine Interzum-Sonderfläche mit dem Schwerpunkt Büromöbelkomponenten, Beschlägen und Zubehör geben. Außerdem können Fachbesucher während der Veranstaltung an Seminaren teilzunehmen, die Trends und Technologien künftiger Arbeitswelten aufzeigen.



Die ursprünglich vom 27. bis 31. Oktober geplante Orgatec in Köln musste im vergangenen Jahr Corona-bedingt abgesagt werden. Die nächste Ausgabe wird turnusmäßig erst wieder im kommenden Jahr vom 25. bis 29. Oktober stattfinden.