Kallus übernimmt Gesamtleitung für Business Unit Uzin

Der Uzin Utz-Konzern hat Steffen Kallus die Gesamtleitung für die Business Unit „Uzin“ übertragen. Zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Head of International Business Uzin ist Kallus seit Anfang April somit auch für das Geschäft im deutschsprachigen Raum zuständig. Er hat den Bereich von Jürgen Walter übernommen, der das Unternehmen verlassen wird.



Michael Abraham, Vertriebsleiter Uzin in Deutschland und Österreich, wird somit künftig an Kallus berichten. Die Marke Uzin umfasst unter anderem Produkte für die Verklebung und Verlegung von Parkett und anderen Bodenbelägen.