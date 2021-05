Homag hat Auftragseingang um die Hälfte gesteigert

Mit deutlichen Zuwächsen in allen relevanten Absatzregionen hat die Homag Group ihren Auftragseingang im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49 % auf 448 Mio € gesteigert. Dadurch hat sich der Auftragsbestand zum Quartalsende auf 719 Mio € erhöht. Ende März 2020 standen Aufträge über 556 Mio € in den Büchern, zum Jahresende hatte sich der Auftragsbestand auf 581 Mio € belaufen.



Umsatz- und Ergebniszahlen haben sich im ersten Quartal dagegen verhalten entwickelt. Der Umsatz hat um 7 % auf 309 Mio € zugelegt. Das operative EBIT lag mit 13,5 Mio € um 16 % unter dem Vorjahreswert.



Die Zahl der Mitarbeiter hat sich auf 6.948 erhöht. Dem über Restrukturierungsmaßnahmen erreichten Arbeitsplatzabbau ist der aus der Komplettübernahme der Homag China Golden Field und der Mehrheitsbeteiligung an System TM resultierende Aufbau von 550 Stellen gegenüberzustellen.