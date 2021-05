Holzforschung Austria sagt Fenster-Türen-Treff 2021 ab

Der diesjährige Fenster-Türen-Treff in Salzburg/Österreich wird nicht stattfinden. Der Veranstalter Holzforschung Austria (HFA) hat den im Mai geplanten Termin abgesagt. Ein Ersatztermin in diesem Jahr ist nicht vorgesehen. Die nächste Ausgabe des Fenster-Türen-Treffs wurde auf den 10. bis 11. März 2022 terminiert.



Ursprünglich wollte die HFA die Veranstaltung bereits im März durchführen. Dieser Termin wurde Anfang Dezember wegen der damals anhaltend schwierigen Corona-Lage in den Mai verschoben. Die österreichische Bundesregierung hatte ab Mitte Mai Öffnungsperspektiven für Veranstaltungen und Kongresse in Aussicht gestellt, weshalb die HFA bis zuletzt an der Planung festgehalten hat. Bislang fehlt es laut HFA aber noch an den erforderlichen Verordnungen bzw. behördlichen Genehmigungen. Zudem seien die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen zu einschränkend.



Im vergangenen Jahr hat der Fenster-Türen-Treff in seiner 20. Ausgabe noch regulär im März stattgefunden. Mit 320 Teilnehmern konnte sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden.