Hardy wird Anfang 2022 neuer CEO der Bauwerk Group

Klaus Brammertz, der die Bauwerk Group seit der im Herbst 2009 erfolgten Ausgliederung aus der Nybron Flooring International (NFI) als CEO leitet, wird diese Position im Zuge einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung zum Jahresende 2021 abgeben und in den Verwaltungsrat wechseln. Neuer CEO soll Patrick Hardy werden, der nach Vertriebs-, Marketing-, und Ge-schäftsführungspositionen bei den Konsumgüterunternehmen Bally und Swarovski seit April 2010 für die Victorinox AG tätig ist. Im April 2018 wurde er dort als CSO in die Konzernleitung berufen.



Hardy wird zum 1. September zur Bauwerk Group wechseln und in der Übergangsphase von Brammertz in die CEO-Position eingearbeitet. Das aktuelle Management der Bauwerk Group setzt sich aus Brammertz als CEO, Geir Wåland als CSO, Michael Rankl als COO, Peter Schmitter als CFO und Michael Kummer als CHRO zusammen. Dem Verwaltungsrat der Bauwerk Group gehören Alexander Zschokke als Präsident, Roland Iff, Andreas Münch und Dominik Sauter an.