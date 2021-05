2. Deutscher Holzbaukongress (DHK) für August geplant

Die Plattform Forum Holzbau will am 24. und 25. August in Berlin den 2. Deutschen Holzbaukongress (DHK) - Bauen mit Holz im urbanen Raum als Präsenzveranstaltung durchführen. Wie Forum Holzbau heute mitgeteilt hat, wurde als Tagungsort das MOA Mercure Hotel im Stadtteil Moabit ausgewählt.



Themenbereiche werden Holz in der Kreislaufwirtschaft, konstruktiven Schallschutz, die Berliner Baupolitik und aktuelle Bauprojekte sein. Darüber hinaus werden die Themen effizientes und gesundes Bauen, Bemessung, Konstruktion und die Gestaltung im Holzbau aufgegriffen. Zum Abschluss soll erneut die Frage diskutiert werden, welche Rolle der Holzbau künftig spielen kann und spielen wird. Das Programm soll in Kürze auf der Homepage von Forum Holzbau veröffentlicht werden.



Mit voraussichtlich über 450 Teilnehmen rechnen die Veranstalter mit einer noch etwas stärkeren Beteiligung als bei der Erstauflage im März 2020.