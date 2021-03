US-Housing Starts haben um 6,0 % nachgegeben

In den USA sind die Housing Starts in den zwölf Monaten bis einschließlich Januar im Vergleich zu den für Dezember korrigierten Zahlen um 6,0 % auf 1,580 Mio Einheiten zurückgegangen. Nach Angaben des U.S. Census Bureau und U.S. Department of Housing and Urban Development wurde der Wert des Vorjahresmonats (1,617 Mio Einheiten) um 2,3 % verfehlt. Im Vergleich zu den übrigen Monaten haben die Januarzahlen höher gelegen. Laut den vom U.S. Census Bureau veröffentlichten Zahlen konnten gesunkene Housing Starts von Einfamilienhäusern (-12,2 % auf 1,162 Mio Einheiten) nur teilweise durch einen Anstieg bei Mehrfamilienhäusern (+16,2 % auf 402.000 Einheiten) ausgeglichen werden.



Die Genehmigungen für Wohnungen haben in der Zwölfmonatsperiode bis einschließlich Januar um 10,4 % auf 1,881 Mio Einheiten zugelegt. Damit haben die Genehmigungen den höchsten Wert seit Mai 2006 (1,905 Mio Einheiten) erreicht. Die Zahl der genehmigten Einfamilienhäuser hat mit 1,269 Mio Einheiten den Vormonatswert um 3,8 % übertroffen. Die Genehmigungen für Wohnungen in Zwei- bis Vier- und Mehrfamilienhäusern sind deutlicher um 19,6 % auf 55.000 Einheiten bzw. um 28,0 % auf 557.000 Einheiten gestiegen.