Technischer Defekt war Brandursache bei Zechner

Der Brand im Sägewerk Zechner in Deutschfeistritz/Steiermark am 3. März wurde durch einen technischen Defekt verursacht. Dies steht wenige Tage nach dem Schadensereignis bereits fest. Zur voraussichtlichen Schadenshöhe kann das Unternehmen dagegen weiterhin noch keine Angaben machen.



Durch das Feuer wurde die Produktionshalle mit der Gatterlinie und der kombinierten Besäum- und Nachschnittsäge irreparabel beschädigt. Die Halle für die Weiterverarbeitung unter anderem mit Hobelanlagen konnte dagegen von der Feuerwehr vor den Flammen geschützt werden.



Die Kunden des Sägewerks Zechner werden derzeit aus den vorhandenen und ebenfalls unbeschädigt gebliebenen Lagerbeständen bedient. Darüber hinaus haben sich Sägewerksunternehmen in der Region bereit erklärt, auszuhelfen und so die Lieferfähigkeit in den kommenden Monaten abzusichern. Zechner plant das Sägewerk wiederaufzubauen. Allerdings müssen vor einer Entscheidung noch die Sachverständigengutachten abgewartet werden.